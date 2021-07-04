العالمي يحق له اللعب في الرياض بدوري أبطال آسيا ولكن..

يرى الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي أن إصرار مسؤولي نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر على خوض مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني بالرياض، بمثابة الكارثة.

ما هي الأزمة؟

الخلافات السياسية بين السعودية وإيران، دعت الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال السنوات الماضية، للإصرار على عدم لعب أي من فرقه أي مباراة على أرض إيران، وأمام إصرار الجانب السعودي، أقر الاتحاد القاري اعتماد الملاعب المحايدة لحل الأزمة.

في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ونظرًا لأزمة فيروس كورونا، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام البطولة المجموعة على أرض أحد فرق كل مجموعة، وبالفعل فاز الهلال والنصر باستضافة مجموعاتهما، والتي كانت تضم فرقًا إيرانية.

رغم الاعتراضات الكبيرة من الجانب الإيراني على اللعب بالرياض إلا أنهم استسلموا لقرار الاتحاد الآسيوي في النهاية، وخاضوا دور المجموعات بالمملكة.

التنازل الإيراني لم يواجهه تنازل سعودي، إذ أوقعت القرعة الهلال في مواجهة الاستقلال الإيراني والنصر أمام تراكتور الإيراني، ليعيد الزعيم الأزمة إلى نقطة الصفر، ويعلن رفضه اللعب بأرض إيران.

النصر يصعد ويصر على موقفه:

العالمي تصدر المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة، وبذلك يحق له لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه في الرياض.

أما الزعيم فتأهل كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، وعلى إثر ذلك كان من المفترض أن يخوض مباراته أمام الاستقلال بإيران.

إقرار اللعب على ملاعب محايدة، اعتبره البعض ظلم للنصر، الذي كان من المفترض أن يخوض مباراته في الرياض، في المقابل استجاب الاتحاد القاري لرغبة الهلال في عدم اللعب بإيران.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن النصر أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الآسيوي يؤكد خلاله إصراره على خوض مباراته بالرياض، كونه متصدر المجموعة.

"ما يفعله النصر حاليًا كارثة"

الحارثي أوضح أن الكارثة تأتي من كونه مسؤولي العالمي لا يرون أي مشكلة في سفر الهلال إلى إيران، رغم خوض حرب كبيرة مع الاتحاد الآسيوي من قبل لعدم خوض أي مباراة لفريق سعودي هناك.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأمر ليس رياضي وإدارة النصر تعي ذلك وبالرغم من هذا تصر على اللعب في الرياض وكأنها تقول للاتحاد الآسيوي نريد اللعب في الرياض وليس لدينا مشكلة في أن يلعب الهلال في إيران".

وأضاف: "هذا أمر كارثي خاصة وأننا جلسنا نحاول سنوات طويلة لعدم اللعب في إيران!!".

الأمر ليس رياضي وإدارة #النصر تعي ذلك وبالرغم من هذا تصر على اللعب في الرياض وكأنها تقول للاتحاد الآسيوي نريد اللعب في الرياض وليس لدينا مشكلة في أن يلعب #الهلال في إيران!! وهذا أمر كارثي خاصة وأننا جلسنا نحاول سنوات طويلة لعدم اللعب في إيران!! pic.twitter.com/Rm02QkAo7I — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) July 3, 2021

متى ستقام مباريات دور الـ16؟

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي 13 و14 من سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة مواجهتي الهلال والنصر في دور الـ16.

ويضم هذا الدور أيضًا مواجهة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة، أما المواجهة الرابعة بين برسبوليس الإيراني والاستقلال الطاجيكي.

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