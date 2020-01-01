النصر يستأنف ضد عقوبة الفيفا والكاس تحدد موعد الجلسة

مجلس السويكت يرفض قرار الفيفا

تقدم مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، بشكل رسمي باستئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية، ضد العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد قرر الشهر الماضي الحكم لصالح نادي فنربخشة التركي، وإلزام العالمي بدفع 6.2 مليون يورو، الخاصة بالمتبقي من قيمة صفقة انتقال البرازيلي جوليانو إلى النصر.

النصر قدم استئنافه، وحددت المحكمة الرياضة "كاس" الرابع عشر من أغسطس المقبل، موعدًا لجلسة النظر في الاستئناف.

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انضم البرازيلي صاحب الـ30 عامًا إلى النادي العاصمي في صيف عام 2018 قادمًا من النادي التركي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وشارك جوليانو الموسم الجاري في 27 مباراة بمختلف البطولات مع العالمي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع سبعة آخرين.

ويستعد جوليانو خلال الفترة الحالية مع النصر للعودة لاستئناف مباريات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستهل العالمي مشواره بملاقاة الهلال في الخامس من أغسطس المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.