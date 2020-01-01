هل رفض تقليص راتبه مع النصر؟ أمرابط يسكت الجميع

المغربي فاجأ جمهور النصر بموقفه

تفاجأ جمهور النصر السعودي اليوم الإثنين، بتقارير تؤكد تهديد المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب الفريق، لإدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، حال تخفيض راتبه.

بعض الأندية وعلى رأسها الهلال والشباب أعلنت خلال الساعات الماضية قبول لاعبيها والأجهزة الفنية على تقليص رواتبهم إلى 50%، تضامنًا مع الأندية بعد العبء الاقتصادي الذي خلفه انتشار فيروس كورونا المستجد وإيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

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ورفض أمرابط أن تمر الأنباء التي أثيرت عنه مرور الكرام، حيث علق على الأخبار المتداولة، عبر حسابه على "انستجرام"، إذ كتب: "ما هذا الهراء؟"، في إشارة إلى عدم رفضه تخفيض راتبه.

يذكر أنه في منتصف مارس الماضي أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، إيقاف النشاط الرياضي وحتى إشعار آخر، بعد ظهور آلاف الحالات المصابة بالفيروس.

وعقدت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة تداعيات الأزمة، موضحة أنه لا يزال الوضع تحت التقييم، ولا يتم الاستقرار بعد على إلغاء الموسم أو استئنافه في الأشهر المقبلة.