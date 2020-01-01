هاشم سرور للاعبين: النصر أُسقِط ولا عذر لكم

العالمي يحاول استعادة توازنه

وجه هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، رسالة للاعبي الفريق الحاليين، مؤكدًا لهم أنه لا عذر لهم خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن تركيزهم الوحيد إعادة العالمي لمكانتهم.

العالمي حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الباطن، بثنائية نظيفة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويعد هذا الانتصار هو الثاني لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بالموسم الجاري، إذ تلقوا ست هزائم وتعادلوا في مباراة وحيدة، ليحتلوا المركز الـ15 "قبل الأخيرة" في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " نجوم النصر انتم اليوم الواجهة الحقيقية التي تمثل اسم النصر، وانتم الأمل لجماهيره، نعلم كل معاناتكم السابقة والظروف الصعبة التي مررتم بها ونعلم ونقدر ما عانيتم بعد رجوعك من الإصابات وكورونا والجهد الذي بذلتموه بعدها داخل الملعب الذي قوبل بغلطات تحكيمية أفقدتكم النقاط، ووضعت النصر في مكان لايليق به ووضعتهم في حرج امام جماهيركم".

وأضاف: " اليوم بديتم بالرجوع لمعنوياتكم وجزء من مستوياتكم ونقدركم هذا ونعلم بان المستوى يأتي بالتدريج، انصحكم اليوم ببذل المزيد والتعاون اكثر فيما بينكم داخل الملعب حتى يعود النصر يضرب كما تعودنا علية المحبطات أمامكم كثيرة، واتمنى ان يكون تركيزكم فقط في النصر وجماهير النصر وان يستشعر الواحد فيكم بان النصر كبير وما يحصل لا يرضى جماهير النصر رغم ايماننا ان الحكم ظلم فريقنا كثير ولكن لا عذر لكم لاننا اصحاب مواقف كثيرة وقديمة مع الحكم ومواصلة الانتصارات هي الحل لإلجام الحكم وغيره، بالتوفيق لكم ولنصرنا العظيم".

نجم العالمي الأسبق تابع: " نتابع النصر في الدوري لانه النصر، النادي الي نحب اما بالنسبة للتفاعل والحماس والاهتمام بالنقاط ل ايوجد، لان الدوري حسم بالنسبة لنا من الجولة الثالثة بسبب غلطات الفار والمخرج والحكم!، حقيقة كل رياضي يعرفها!، ونتمنى الدوري القادم ان نشاهد حكم مميز ومخرج محترف وفار صاحي لهذه الغلطات".

واختتم: " من قال ان النصر في المؤخرة مطول، اقول له انك لأتعرف النصر جيداً، لم يسقط النصر ولكنه أُسقطْ بظروف وسيعود برجاله وأعضائه ورمزه الكبير خالد بن فهد ونجوم فريقه الذين أتعبتهم الإصابات والمرض، النصر يتعافى ويمشي ببطئ نحو الامام، ولن يعود للخلف باذن الله، ومرسول بارك سيكون شاهد".

واتمنى ان يكون تركيزكم فقط في النصر وجماهير النصر وان يستشعر الواحد فيكم بان النصر كبيرومايحصل لايرضى جماهير النصر رغم ايماننا ان الحكم ظلم فريقنا كثير ولكن لا عذر لكم لاننا اصحاب مواقف كثيرةوقديمة مع الحكم ومواصلة الانتصارات هي الحل لإلجام الحكم وغيرة بالتوفيق لكم ولنصرنا العظيم — هاشم سرور (@Hashem_S6) December 22, 2020

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة ضمك في المباراة المقبلة، في 26 من الشهر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي.