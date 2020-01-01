فهد الهريفي لحسين عبد الغني: لماذا جئت؟ قم بعملك

نجم النصر الأسبق يهاجم من جديد

تضجر فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، من وضع فريقه الحالي، مطالبًا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، بضرورة التدخل والقيام بعمله.

العالمي اليوم الإثنين، حقق الفوز الثاني له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الباطن، ضمن الجولة التاسعة.

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سجل الثنائية خالد الغنام، والمغربي نور الدين أمرابط من ضربة جزاء، في الدقيقتين 86 و90 من عمر المباراة.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انا اشوف فريق محبط وخايف، يحاول يعود للمباريات وحصد النقاط، والرجعة تعود بالتدرج ليخرج منها، نظرة خبره .. لذلك اعذره، وشوف الاهم وهو ارتفاع الروح والمحاوله للعوده ثم التألق والابتكار".

وأضاف: "تعبناااااا معك يا فيتوريا .. تراها تغييرات غبيه لا تسوي نفسك تبتكر .!، كلها مالها سنع .. وينك يا عبدالغني وش جايبينك له، شف شغلك، حاول تغير وتقوم الامور الفنية ..!؟".

الهريفي اختتم: "الان مرحلة النقاط .. لاجل ذلك قلنااا مستوى رائع، فريق جريح، عصفت فيه الكثير من الظروف .. وغابت عنه ثقافة الفوز ورهبة البطل اما المنافسين ثم تلاحظ الروح والحماس، اكيد راح تكمل بالباقي بس تأتي النقاط، راح يعود الفارس ان شاء الله".

تعبنااااا معك يا فيتوريا ..

تراها تغييرات غبيه لا تسوي نفسك تبتكر .!



كلها مالها سنع ..

وينك يا عبدالغني وش جايبينك له



شف شغلك

حاول تغير وتقوم الامور الفنية ..!؟ — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 21, 2020

يذكر أن العالمي رفع رصيده إلى النقطة السابعة من تسع مباريات، ليبقى في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع.