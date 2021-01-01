دوري أبطال آسيا | النصر يمنح نقطة مجانية لفولاد وبيتروس ينقذه من الهزيمة

السد والشارقة ينتصران والوحدة يهزم الريان وتعادل القوة الجوية

فقد النصر السعودي نقطتين ثمينتين في مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالتعادل أمام فولاد خوزستان الإيراني بهدف لكل منهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة.

الفريق الإيراني تقدم أولًا بعد مرور سبع دقائق من عمر الشوط الثاني، بهدف سجله عبد الإله العمري؛ لاعب العالمي، بالخطأ في مرماه.

ونجح العالمي في إعادة اللقاء لنقطة التعادل في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بهدف سجله قائد خط الوسط بيتروس ماتيوس.

هذا التعادل رفع رصيد العالمي إلى خمس نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة، متفوقًا بفارق الأهداف عن فولاد؛ صاحب الوصافة.

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، حقق السد القطري الفوز أمام الوحدات الأردني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

زعيم قطر سجل أولًا في الدقيقة الثانية عن طريق بغداد بونجاح، وتبعه بسبع دقائق، زميله خوخي بوعلام مسجلًا الهدف الثاني.

وبالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، أحرز حسن الهيدوس؛ قائد السد، الهدف الثالث لفريقه، فيما جاء هدف الوحدات الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق أحمد سمير من ضربة جزاء.

هذا الفوز منح السد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الوحدات عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

على جانب آخر، وبالمجموعة الثانية، تعادل القوة الجوية العراقي أمام تركتور الإيراني سلبيًا دون أهداف، فيما فاز الشارقة الإماراتي أمام باختاكور الأوزبكي برباعية مقابل هدف وحيد.

رباعية الشارقة أحرزها خالد باوزير وسالم صالح وكايو فيرنانديز ولوان مارتينيز بيريرا في الدقائق 10 و26 و58 و62.

فيما جاء هدف باختاكور الوحيد في الدقيقة 21، عن طريق دراجان سيران.

وبذلك يتصدر الشارقة المجموعة برصيد سبع نقاط، يليه تركتور بثلاث نقاط، ثم القوة الجوية بنقطتين، وأخيرًا باختاكور بنقطتين.

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وفي آخر مباريات العرب الليلة، فاز الوحدة الإماراتي أمام الريان القطري بثلاثية مقابل هدفين، تحققت في الوقت القاتل.

الفريق القطري أحرز أهدافه في الدقيقتين 13 و54 عن طريق شجاع خليل زادة وعبد العزيز حاتم، لكن عاد الوحدة في الدقائق 66 و85 و90 بأهداف مانع الرويس وخليل الحمادي وفارس جمعة.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى النقطة الرابعة في المجموعة الخامسة، فيما يتذيل الريان الترتيب بنقطة واحدة، ويتصدر برسبوليس الإيراني المجموعة بتسع نقاط، وجوا الإيراني يحل ثالثًا بنقطتين.