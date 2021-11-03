لا تزال أصداء أزمة فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، مع الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، والشيخ طلال الرشيد، تتواصل، إذ وجه الأول اتهامًا جديدًا في الأزمة.

ماذا حدث؟

أول أمس الإثنين، انفجرت أزمة كبيرة على يد المريسل، الذي وجه اتهامًا صريحًا للهريفي بأنه يحرض لاعبي الفريق، مدعيًا تواصله مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لتحريضه على حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، وكذلك تواصله مع عبد الفتاح عسيري، لتحريضه على زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا. (طالع التفاصيل)

نجم العالمي الأسبق خرج في إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نافيًا اتهامات المريسل، ومؤكدًا أنه لم يتواصل سوى مع حمد الله فقط، وليس بهدف التحريض، طالبًا شهادة الرشيد. (طالع التفاصيل)

المفاجأة كانت الجمع بين الهريفي والرشيد في مساحة، ليؤكد الثاني رواية المريسل، طالبًا الأول بدعم العالمي والتوقف عن النهج الهجومي الذي اتبعه في الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

"الآن عرفت من يحرض المريسل"

هذه الأزمة دفعت الهريفي للإعلان عن اعتزاله تشجيع نادي النصر نهائيًا سواء جماهيريًا أو تحليليًا أو نقدًا، مرددًا: "من اليوم النصر غير موجود بحياتي". (طالع التفاصيل)

ورغم الاعتزال إلا أن الهريفي لا يزال محاولًا إثبات الافتراء الذي تعرض له، موجهًا اتهامه للرشيد بأنه من يحرض المريسل.

نجم العالمي الأسبق نشر مقطع من مواجهته مع الرشيد، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "حسبي الله ونعم الوكيل .. تو اركز في المقطع واسمع (تبي نتفاهم نتفاهم برى ) وانهم يحاربونك (والخبر اليقين عند حمدالله والقانون ) خلاص عرفنا من داز المريسل .!!".

حسبي الله ونعم الوكيل ..

تو اركز في المقطع واسمع

( تبي نتفاهم نتفاهم برى )

وانهم يحاربونك ( والخبر اليقين عند حمدالله

والقانون ) خلاص عرفنا من داز المريسل .!! https://t.co/bOfgauVuc5 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 3, 2021

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