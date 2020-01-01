فهد الهريفي يحمل لاعب النصر الهزيمة بالكلاسيكو ويتسائل: من ورط العالمي هكذا؟!

العالمي تلقى الهزيمة السادسة له بالموسم الجاري أمام الأهلي

فتح فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، النار على مسؤول النادي والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عقب تلقي الهزيمة أمام الأهلي، متسائلًا عمن ينتشل الفريق من كبوته الحالية.

العالمي تلقى الهزيمة بالأمس في الكلاسيكو أمام الأهلي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الممثل فيتوريا ماله شغل الا الاحتجاج ..!!؟، اسوء لاعب الخيبري امام الاتفاق وتكافئه اليوم .!؟، في كرة القدم لازم تعرف وقت مناشدة الكمال ..!!؟، لكن كيف تشيل مدرب حقق الدوري، تعبت وانا اقول ركزوا على الكيف لانها الاهم، يااااا كثر أخطائه بس وين اللي يشوف".

وأضاف: "بيد الخيبري لا بيدك، مبروك للاهلي الثلاث نقاط فقط، حلال في من طبل له وحلال في من جدد له موسمين، اشبع خساير او ادفع الشرط الجزائي، جزاءً لك وردعً لأمثالك".

نجم العالمي السابق اختتم: "من ورط النصر بالديون، من ورط النصر في شرط المدرب الجزائي، ومن سيدفعه الان، من كبل السويكت وهو الذي لاحول له ولاقوة، وماذا عن الداعمين فكرا ومال، هل تركوا النصر للمجهول، أخيرا من هو بطل المرحلة الذي يطق ويقول هذا النصر وأنا لها ننتظر نهاية هذا المسلسل المرعب للنصر وجمهوره وتاريخه".

الممثل فيتوريا ماله شغله الا الاحتجاج ..!!؟

اسوء لاعب الخيبري

امام الاتفاق وتكافئه اليوم .!؟



في كرة القدم

لازم تعرف وقت مناشدة الكمال ..!!؟



لكن كيف تشيل مدرب حقق الدوري

تعبت وانا اقول ركزوا على الكيف

لانها الاهم .



يااااا كثر أخطائه بس وين اللي يشوف .😡 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 12, 2020

إدارة السويكت كانت قد جددت عقد صاحب الـ50 عامًا في بداية الموسم الجاري لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

العالمي حاليًا يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد أربع نقاط فقط، حصدها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في أخرى، خلال ثماني مباريات.

وخسر النصر خلال الفترة الماضية أيضًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الهلال في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.