تهكم الإعلامي الرياضي محمد الشيخ على أزمة فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، مطالبًا إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بتكريمه، بعد أزمته مع الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، وعضو شرف النادي طلال الرشيد.

ماذا فعل الهريفي؟

أول أمس الإثنين، انفجرت أزمة كبيرة على يد المريسل، الذي وجه اتهامًا صريحًا للهريفي بأنه يحرض لاعبي الفريق، مدعيًا تواصله مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لتحريضه على حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، وكذلك تواصله مع عبد الفتاح عسيري، لتحريضه على زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا. (طالع التفاصيل)

نجم العالمي الأسبق خرج في إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نافيًا اتهامات المريسل، ومؤكدًا أنه لم يتواصل سوى مع حمد الله فقط، وليس بهدف التحريض، طالبًا شهادة الرشيد. (طالع التفاصيل)

المفاجأة كانت الجمع بين الهريفي والرشيد في مساحة، ليؤكد الثاني رواية المريسل، طالبًا الأول بدعم العالمي والتوقف عن النهج الهجومي الذي اتبعه في الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

"الهريفي أنقذ إدارة النصر"

الشيخ يرى أن الهريفي نجح في إلهاء الجماهير عن إخفاقات العالمي الأخيرة سواء في البطولة الآسيوية أو في الدوري المحلي..

العالمي ودع دوري الأبطال من نصف النهائي، بعدما تلقى الهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ليفشل بذلك أيضًا في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية.

وبعدها خسر خمس نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الاتفاق 1-0، ثم التعادل أمام الفيحاء 1-1.

وكتب الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو كنت في إدارة النصر لكرمت الكابتن فهد الهريفي، ففي الوقت الذي كانت النار تأكل الأخضر واليابس بعد الخروج الآسيوي المرير على يد الهلال وحرمانه من اللقب الآسيوي (الكبير) وما أعقب الخروج من نتائج سيئة، وأحداث دراماتيكية أطفأ (الموسيقار) النار، حين جعل نفسه الحدث النصراوي الأول".

لو كنت في إدارة #النصر لكرمت الكابتن فهد الهريفي، ففي الوقت الذي كانت النار تأكل الأخضر واليابس بعد الخروج الآسيوي المرير على يد #الهلال وحرمانه من اللقب الآسيوي (الكبير) وما أعقب الخروج من نتائج، سيئة، وأحداث دراماتيكية أطفأ (الموسيقار) النار، حين جعل نفسه الحدث النصراوي الأول. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) November 2, 2021

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