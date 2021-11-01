نجم النصر الأسبق قرر عدم استفزاز المشجع هذه المرة

هذه المرة قرر فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، عدم الدخول في جدال مع أحد منتقديه من الجمهور، بل أنه تعاطف معه، ولم يرد بطريقة استفزازية كعادته.

الهريفي والجمهور حلقة شجار لا تتوقف:

نجم العالمي الأسبق دائر الدخول في مشادات كلامية مع جمهور النادي، على إثر إبدائه لآراء سلبية حول الفريق علنًا، وهو ما يرفضه الجمهور.

الجمهور طالب الهريفي أكثر من مرة أن يتوجه للإدارة للحديث خلف الأبواب المغلقة عن أوضاع الفريق المتراجعة، لكنه يصر على توجيه أسهم الانتقاد للاعبين يوميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأمر لم يتوقف على الجمهور فقط، فقد كانت آخر حلقات الشجار مع فؤاد أنور؛ نجم النصر الأسبق، إذ قام الأخير بالتطاول على الأول، على إثر انتقاده لأداء الفريق في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء. (طالع التفاصيل)

الهريفي يتعاطف مع مشجع انتقده:

يبدو أن الهريفي قرر اتباع منهج جديد مع الجمهور، لإيصال وجهة نظره، فبدلًا من الرد بطريقة استفزازية، جاء رده هذه المرة بطريقة هادئة.

الهريفي خرج خلال إحدى المساحات عبر "تويتر"، في الفترة الماضية، باكيًا، لعدم توليه أي منصب رسمي في النادي، محملًا جمهور ناديه مسؤولية إبعاده عن الصورة، في ظل عدم مساندته. (طالع التفاصيل)

أحد مشجعي العالمي يرفض عمل فهد بالنادي، فكتب له بالأمس: "اذا مسكت منصب بنادي النصر انا اعلن تركي للتشجيع".

وجاء رد الهريفي عليه: "اوعدم ما راح اخليك تترك التشجيع"، ويبدو أنه صرف النظر عن الرغبة في العمل بالنادي، وسيكتفي بإبداء آرائه من بعيد عن "تويتر".

اوعدك ما راح اخليك تترك التشجيع ..🌹 https://t.co/kkoNPA3BOr — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 31, 2021

سيارة النصر تعود إلى الخلف:

العالمي يتراجع بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، فقد خسر خمس نقاط في آخر مباراتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعادل النصر أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في الجولة العاشرة، فيما خسر قبلها أمام الاتفاق بهدف نظيف، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

وقبل هاتين المباراتين، ودع النصر دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام الجار الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بنصف النهائي.

هذه الخسارة، لم تقصي العالمي من النسخة الحالية فقط، بل أنها ستبعده عن النسخة المقبلة أيضًا، إذ كان عليه التتويج باللقب كي يشارك في العام المقبل، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري المحلي محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب.

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