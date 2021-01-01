رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب عبد الرزاق حمد الله

قراران بشأن مواجهة النصر والتعاون

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، قرارين بشأن مواجهة النصر أمام التعاون، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة كانت قد أقيمت في الرابع من فبراير الجاري، على ملعب مرسول بارك، وانتهت بفوز العالمي بثلاثية نظيفة.

اقرأ أيضًا | قرار جديد من النصر تجاه مايكون

اللجنة قررت تغريم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، وكاسيو أنجلوس؛ حارس مرمى سكري القصيم، 15 ألف ريال على كل منهما، في قرار غير قابل للاستئناف.

وأوضحت لجنة الانضباط في قرارها أن العقوبة تأتي لقيام الثنائي بتبادل القمصان عقب نهاية اللقاء، وهو ما أورده المراقب الطبي للمباراة.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يأتي السكري في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، لكنه متأخر في الأهداف.

ويستعد التعاون لمواجهة الوحدة غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من الدوري المحلي.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، يلتقي العالمي بالهلال في ديربي الرياض بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.