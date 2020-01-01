إدارة النصر تجد الحل المناسب لتراجع مستوى عبد الرحمن العبيد

الإدارة طلبت من روي فيتوريا تنفيذ هذا الحل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب إدارة النصر متمثلة في المشرف العام على كرة القدم "عبد الرحمن الحلافي" من المدرب روي فيتوريا ضم الشاب ضاري العنزي لتدريبات الفريق الجماعية عند استئنافها الأسبوع القادم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار من جانب الإدارة النصراوية بعد تراجع مستوى ومردود عبد الرحمن العبيد في الفترة الأخيرة.

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ومن المتوقع أن يعود ضاري العنزي إلى السعودية خلال الساعات القليلة القادمة، بجانب اللاعبين السعوديين المنضمين إلى برنامج تطوير المواهب السعودية في إسبانيا قبل عدة أشهر.

النادي السعودي كان قد وقع عقدًا احترافيًا مع اللاعب الشاب لمدة 5 سنوات في أغسطس 2019.

جدير بالذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متوقف حاليًا وحتى إشعار آخر بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف النشاط الرياضي في السعودية ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).