النصر يتراجع عن موقفه تجاه عبد الإله العمري

تغير في مستقبل المدافع الشاب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر تراجع في الساعات الأخيرة عن موقفه تجاه مدافعه الشاب عبد الإله العمري.

المدافع صاحب الـ24 عامًا يدخل الفترة الحرة من عقدة الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد 6 أيام، وقد عقد ووكيله جراح الظفيري جلسة الأسبوع الماضي مع حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالنادي لتجديد العقد لكن لم تسفر عن شيء.

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الرياضية أوضحت أن النصر رفض خلال تلك الجلسة مطالب العمري لتجديد عقده، لكن ذلك الموقف تغير في الساعات الأخيرة حسب الصحيفة السعودية.

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إذ أفادت أن العمري ووكيله تلقيا اتصالًا من الإدارة الصفراء تلقوا خلاله الدعوة للحضور إلى النادي وتجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة بعد الموافقة على طلباتهم المالية.