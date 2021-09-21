هل توجد خلافات بين تاليسكا وحمد الله؟

قام البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، بتصرف غريب، يشير لوجود خلافات بينه وبين زميله بالفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

هجوم الجمهور على حمد الله:

العالمي كان قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد قبل يومين، بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد هذه المباراة، تعرض حمد الله لهجوم شديد من قبل جمهور العالمي، لإهداره ضربة جزاء في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، سددها بغرابة شديدة، اعتبرها الجمهور رعونة.

وطالبت الجماهير بضرورة رحيل المهاجم المغربي عن الفريق في الشتاء المقبل، فيما أكدت التقارير أن الجهاز الفني قرر سحب تنفيذ ضربات الجزاء منه نهائيًا، خاصةً وأنه أهدر أكثر من ضربة في الموسم الماضي كذلك.

كيف أهان تاليسكا حمد الله؟

حساب "443" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قام بنشر صورة من الكلاسيكو السعودي، تجمع المدافع المصري أحمد حجازي؛ لاعب العميد، بحمد الله، والأول رافعًا قدمه في وجه الثاني، في لقطة أثارت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، وأثارت غضب جمهور النصر.

تاليسكا تفاعل مع الصورة، وأبدى إعجابه بها، واعتبرها بعض جمهور النصر إهانة لزميله بالفريق، فيما اعتبرها البعض الآخر إهانة لزميله بالفريق، ولا مبالاة بخسارة فريقه للمباراة.

هذه الصورة قد تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول المشكلات في الداخل النصراوي، فالأمر ليس متعلقًا فقط بخلافات حمد الله مع المدرب المقال مانو مينيزيس، لكن يبدو أن هناك خلافات أخرى بينه وبين زملائه بالفريق.

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