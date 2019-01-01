لفتة طيبة من حمد الله إلى المشجع النصراوي "أبو مبارك"

المغربي يعشقه جمهور العالمي داخل الملعب وخارجه لمواقفه

توجه المشجع النصراوي أبو مبارك بالشكر إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، واصفًا إياه بالبطل.

المغربي قام بإهداء قميصه الخاص إلى مشجع العالمي، مكتوبًا عليه: "ألف سلامة عليك أبو مبارك".

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وقال المشجع، خلال فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا من القلب للاعب الكبير البطل عبد الرزاق حمد الله، الذي فرح قلوبنا، ربنا يفرح قلبه، الله ييسر أمره ويوفقه".

هداف العالمي قاد فريقه أمس السبت، للفوز أمام أبها برباعية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقبلها خطف حمد الله الفوز أمام ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، في الدقائق الأخيرة، بالجولة الثامنة.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.