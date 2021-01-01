زيارة جديدة من لجنة المنشطات للنصر .. 11 لاعبًا على رأسهم حمد الله

العالمي يستعد لمواجهة الاتفاق

جددت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الثلاثاء، زيارتها لنادي النصر، لأخذ عينات من 11 لاعبًا بالفريق.

لجنة المنشطات حرصت بالموسم الجاري على زيارة تدريبات عدد من الأندية، لفحص عدد من لاعبيها، وكان العالمي على رأس قائمتها، إذ حضرت تدريباته أكثر من مرة.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللجنة أخذ اليوم عينة 11 لاعبًا بالنادي العاصمي، على رأسهم المغربي عبد الرزاق حمد الله، البرازيلي بيتروس ماتيوس، الأسترالي برادلي جونز، عبد الله مادو، سلطان الغنام، عبد الإله العمري وعلي الحسن.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الاتفاق، في الخامس من الشهر الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق العالمي سوى فوز وحيد، في آخر خمس مباريات له، كان أمام الهلال، فيما تعادل أمام الفتح وأبها، وهُزم أمام الشباب.

وتحتل كتيبة المدرب الكرواتي ألين هورفات المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، حصدتها من الفوز في ثمانية لقاءات، وتعادلت في خمس، وخسرت ثماني مباريات أخرى.