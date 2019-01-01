بعد الهجوم عليه - حمد الله: قررت غلق حسابي على "تويتر"

المهاجم المغربي يعيش فترة هي الأسوأ له بالسعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، تعرض حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للاختراق اليوم السبت.

اختفاء حساب المهاجم المغربي عصر اليوم، تسبب في تردد شائعات حول تعرضه للسرقة، مما اضطره إلى إغلاق، وهو ما نفاه.

وقال حمد الله، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "حسابي لم يكن مخترقًا، أنا من قرر حذف الحساب".

ويأتي قرار اللاعب بعد تعرضه لعديد الانتقادات خلال الأيام الماضية، لتراجع مستواه وغيابه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

عبدالرزاق حمد الله يسير على خطى الموسم الماضي بالبداية المُحبطة

لم يكن فقط تراجع المستوى سبب الهجوم على الهداف، لكن كذلك هناك من طالب لجنة الانضباط بمعاقبته بالإيقاف، بعد قيامه بالبصق على أحد لاعبي الحزم في الجولة الرابعة، واعتراضه المتكرر على حكم مواجهة الأهلي بالجولة الخامسة.

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، جمعها انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وتلقى العالمي هزيمة مفاجئة أمام الحزم بهدف وحيد، لم يتمكن بعدها من العودة للانتصارات حيث تعادل أمام الأهلي 0-0.

وقبلها ودع النصر دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي.