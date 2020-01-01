تفاصيل إصابة حمد الله ومدة غيابه عن الملاعب

مهاجم النصر يتعرض للإصابة نفسها التي أصيب بها أمام برسبوليس

تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، للإصابة أول أمس الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام الباطن، ولم يستطع استكمال المباراة.

العالمي انتصر في المباراة في اللحظات الأخيرة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفي خالد الغنام والمغربي نور الدين أمرابط "ضربة جزاء".

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة حمد الله من تمزق في العضلة الضامة، يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة أسبوعين، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وبذلك يغيب المهاجم المغربي عن مواجهتي ضمك والفيصلي، في الجولتين 10 و11 من الدوري المحلي، على أن تكون عودته بمواجهة العين في الجولة الـ12.

وتعد هذه الإصابة هي نفسها التي تعرض لها خلال مواجهة برسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أكتوبر الماضي، وغاب على إثرها عن أول أربع مباريات بالموسم.

حمد الله شارك في خمس مباريات بالموسم الجاري، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع آخر، بينما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.

يذكر أن الفوز أمام الباطن هو الثاني للعالمي بالموسم الجاري، إذ تعرض لست هزائم وتعادل وحيد، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط فقط من تسع مباريات.