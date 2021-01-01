خزينة النصر تنتعش بسبب عبد الإله العمري

قرار من فض المنازعات لصالح العالمي

تواصل خزينة نادي النصر السعودي الانتعاش بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت، فبعد الدعم المالي الكبير الذي حصلت عليه من الأعضاء الذهبيين، هذه المرة تنتعش بسبب عبد الإله العمري؛ مدافع الفريق.

العمري – صاحب الـ24 عامًا – كان قد تمت إعارته من فريق تحت 23 عامًا بالعالمي في صيف عام 2018 إلى نادي الوحدة لمدة موسم وحيد، لكن لم تكن إدارة فرسان مكة قد سددت قيمة الصفقة بالكامل.

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وأصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الثلاثاء، قرارًا لصالح النصر، في قضيته ضد نادي الوحدة، إذ ألزمت الأخير بسداد ستة ملايين ريال للعالمي، بجانب خمسة آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.

وأوضحت الغرفة أنه على الوحدة سداد المبالغ خلال 30 يومًا، مشيرة إلى أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

يذكر أن العمري خاض 20 مباراة مع العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وخلال الموسم الذي قضاه المدافع مع فرسان مكة، خاض 12 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد.