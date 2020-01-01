النصر يتقدم بشكوى رسمية ضد مدرب ضمك

الجزائري نور الدين بن زكري تصرفاته وتصريحاته استفزت مسؤولي العالمي وجماهيره

لم يترك مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، تصريحات الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك، تمر مرور الكرام، إذ قرر التقدم بشكوى رسمية ضده.

كتيبة المدرب الجزائري أضاعت الصدارة على العالمي بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج بعدما مدرب ضمك مؤكدًا أن النصر ما كان ليفوز على فريقه حتى لو استمرت المباراة لمدة شهر كامل.

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وكتب عبد الله بن زنان؛ مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي العاصمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدمت إدارة نادي النصر شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد مدرب نادي ضمك بن زكري، لتطاوله المتكرر والتصرفات التي قام بها من بصق وشتم وغيرها".

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وأضاف: "شكرًا إدارة النصر لحفظ حقوق النصر وأخذها بالقانون والأفعال، وعلى لجنة الانضباط الحفاظ على هيبة الدوري السعودي وسمعته".

مدير المركز الإعلامي للعالمي اختتم: "لجنة الانضباط على عاتقكم مسؤولية كبيرة، فالدوري السعودي على المحك، فعندما يتعرض مدرب مثل فيتوريا ضمن أفضل 20 مدرب في العالم إلى تصرفات مسيئة وبصق وشتم بدون سبب، فإن هذا يعطي صورة سيئة عن الدوري السعودي سواء من خلال تناقل الإعلام للحدث أو من خلال عدم معاقبة المتهور بن زكري".

ضمك أعلن هو الآخر ملاحقة المتجاوزين في حق ناديه ومسؤوليه قضائيًا، إذ تم رصد كافة التجاوزات. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال محتل الصدارة، بينما يأتي ضمك في المركز الأخير برصيد عشر نقاط فقط.