النصر يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى ضمك

النصر يحقق الفوز على ضمك بهدفي جوليانو وحمد الله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي النصر، الفوز على نظيره ضمك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل البرازيلي جوليانو الهدف الأول لفريق نادي النصر، بالدقيقة 24 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة مع حمد الله وأحمد موسى، ليضعها جوليانو في المرمى برأسه.

تيكي تاكا نصراوية ليتمكن جوليانو من تسجيل أول أهداف الدوري السعودي هذا الموسم ⚽️🔥#النصر_ضمك pic.twitter.com/hLBqmqlXwM — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 22, 2019

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 37، بسبب تسلل عبد الرزاق حمد الله مهاجم العالمي.

الهدف الثاني سجله عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 45 من زمن المباراة، بعد عرضية من نور الدين أمرابط، ليضعها المهاجم المغربي برأسه في المرمى.

الجلاد 🤛

الهداف ⚽️

القناص 🏹



حمد الله يسجل الثاني للنصر في مرمى ضمك 🔥pic.twitter.com/tCVtfgxL8D — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 22, 2019

وللمرة الثانية، رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بسبب عدم احتساب خطأ لمسة يد.

وبذلك ينجح النصر في حصد أول 3 نقاط في الصدارة قبل استكمال باقي مبارياة الجولة، بينما فشل ضمك في حصد أي نقطة.