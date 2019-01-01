النصر ينتعش بأكثر من 23 مليون ريال

عضو ذهبي وعقد رعاية جديد يضخانمبلغًا ضخمًا في خزينة النادي العاصمي

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، تلقي النادي دعمًا ماليًا من العضو الذهبي عبد العزيز بن أحمد بغلف.

العضو الذهبي دعم النادي العاصمي بمليون ريال، كأحد أهم مصادر الدعم للنصر خلال العام الجاري، إذ يحرص بين الحين والآخر على ضخ مبلغ مالي في خزينة النادي.

وثمنت إدارة العالمي المبادرة الداعمة من بغلف، متوجهةً له بالشكر، ووصفت مبادرته بغير المستغربة منه تجاه ناديه.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس السويكت توقيع عقد رعاية جديد مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي يُعقد في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر النادي، في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساءً.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" الرياضية فإن عقد الرعاية سيكون مع منصة "نجري" الإلكترونية لمدة عام ونصف قابلة للتمديد عامًا آخر بقيمة 18.7 مليون ريال، على أن تضع شعارها فوق رقم القميص، ليكون خامس شركاء النادي.

وأوضحت الصحيفة أن جمهور العالمي سيحظى بامتيازات إضافية من خلال هذا العقد، حيث تبلغ قيمة الامتيازات أربعة ملايين ريال من خلال كود خاص.

يذكر أن العالمي يستعد حاليًا لخوض لقاء كأس السوبر السعودي كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، إذ يلاقي التعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في الرابع من يناير المقبل، على ملعب مدينة للملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".