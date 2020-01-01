وعد من السويكت إلى جمهور النصر

رئيس العالمي يطالب الجمهور بدعم النادي

طالب صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، جمهور ناديه بالالتفاف حول الفريق، مؤكدًا أن هناك ما سيسعدهم خلال الفترة المقبلة.

العالمي يعاني من تراجع في الأداء والنتائج، إذ تعادل في الجولة الـ16 و17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك والفتح بنتيجة 1-1 في كل منهما.

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وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء .. عشق النصر وحبه شعور مشترك بيننا .. الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "ضعوا ثقتكم بالله وسترون ما يسركم في قادم الأيام إن شاء الله".

أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء .. عشق النصر وحبه شعور مشترك بيننا .. الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى .. ضعوا ثقتكم بالله وسترون مايسركم في قادم الأيام إن شاء الله 💙💛 #معاك_يانصر — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 8, 2020

كتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا تحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 35 نقطة، حيث اتسع الفارق بينهما وبين الهلال محتل الصدارة إلى ثلاث نقاط.

ويستعد النصر لاستهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 بملاقاة السد القطري في 11 من فبراير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

العالمي يقع في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية رفقة زعيم قطر والعين الإماراتي وسباهان أصفهان الإيراني.