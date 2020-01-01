المنتقد الدائم لإدارة السويكت يعلن دعمه للمجلس وتنحية الخلافات

النصر يمر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخه

أعلن سعد آل مغني؛ عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي السابق، دعمه لمجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت، بعد خلافات دامت بينهما أكثر من عام كامل.

إدارة السويكت كانت قد أعلنت في الأول من نوفمبر من عام 2019، شطب عضوية آل مغني، على إثر هجومه عليها بشكل حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها بتراكم ديون على النادي بقيمة 50 مليون ريال.

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ووقتها قررت وزارة الرياضة إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية معه، للتحقيق في إدعاءاته.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر يمر بمرحله تتوجب من الجميع الوقوف معاه، اعلن وقوفي مع الاداره ماديًا ومعنويًا".

وأضاف: "صحيح فيه خلاف مع الاداره، لكن بتركها للجهات المعنيه، الكيان أهم، الان النصر يمر بمرحلة تصحيح، نوقف الانتقاد وندعم التصحيح".

النصر

يمر بمرحله

تتوجب من الجميع

الوقوف معاه

اعلن وقوفي مع الاداره

ماديًا ومعنويًا

صحيح فيه خلاف مع الاداره

لكن بتركها للجهات المعنيه #الكيان_أهم

الان النصر يمر بمرحلة تصحيح

نوقف الانتقاد

وندعم التصحيح — سعد آل مغني (@SAADmughni) November 30, 2020

العالمي تلقى الهزيمة في 23 من الشهر الجاري أمام جاره الهلال بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعدها بخمسة أيام، هُزم النصر أمام الزعيم أيضًا بثنائية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ثلاث نقاط فقط، إذ لم يحقق سو فوز وحيد، وتلقى أربع هزائم.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الثالث من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي.