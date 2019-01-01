في بيان رسمي 7 وقفات للسويكت - تشكيك في التحكيم وطمأنة الجماهير

رئيس نادي النصر يوضح عدة نقاط حول الفريق في بيان رسمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، عن صمته بعد تعرض ناديه لعدد من الضربات خلال الفترة الأخيرة، متوجهًا بالاعتذار إلى الجماهير، وموضحًا سبع وقفات تعليقًا على الفترة الماضية.

العالمي فقد خمس نقاط خلال آخر مباراتين بالدوري بالتعادل أمام الشباب والهزيمة أمام حزم، بجانب وداعه لدوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري بنتيجة - في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.

على الصعيد الإداري، كذلك انشق الصف بهجوم سعد بن ثابت آل مغني؛ عضو شرف النادي، على السويكت ومجلسه وعبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة، مما اضطر المجلس لإعلان اتخاذ الإجراءات القانونية ضده واتهامه بنشر الأكاذيب.

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وكتب السويكت، بيانًا مطولًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "باسمي وباسم جميع من يمثل النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري أعتذر عن النتائج الأخيرة، صوتكم وصل، وأشاطركم الخوف على الكيان، وكلنا ثقة بإذن الله بتجاوز الأزمة المفتعلة، ولي سبع وقفات:

1- آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي وبدون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب، (التعصب الشديد للألوان، والفجور في الخصومة، والأفكار السطحية، وتسليم العقل) مباديء غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء.

2- التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن الذي نحبه ونعيش فيه، لكن هذا التنافس يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة..!!!

3- من أساء إلي شخصيا عفا الله عنه، ومن يفكر بالإساءة أو سلب حقوق ومكتسبات النادي الاستثنائي فثقوا أني سأكون له بالمرصاد بلغة القانون وأمام الملأ.

4- الإسقاطات اليومية المتكررة على النصر وكأنه كلأ مباح وجدار قصير، والتراقص والفرح بخروج ممثل الوطن أمام السد القطري، ينافي أول مباديء العدالة والوطنية، ولذا استمتع ببرنامجك وحدك، فهو لا يمثلنا.

5- افترضت وبحسن نية أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، لكن:

- خسارة اثنين من أغلى اللاعبين بسبب ضعف الحكام بالتعامل مع الركل والضرب في مباراتي الفتح والشباب وبدون تدخل من المسؤول لحماية التنافس الشريف وفق تعليمات الفيفا، أمر لا يسكت عنه، أن تعمل تقنية الفار في مباريات الفرق الأخرى ويرجع لها الحكام، وتهمل في مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، فهذا يثير الشك.

6- قوة النصر في التركيز داخل الملعب، وعملت الإدارة وفق ذلك، وللأسف حاول كثير من أصحاب المصالح الشخصية جره خارج الملعب، ولن نخرج مستمدين قوتنا بالله سبحانه ثم بدعم وقوة مدرج الشمس في التصدي لمحاولات زعزعة الفريق بلاعبيه وجهازه الفني.

7- دافعنا عن حقوق النادي الاستثنائي ومدرجه الكبير أمام لجنة الانضباط وأمام المحاكم المختصة وبكل قوة، أرجوكم دعوا الإدارة تعمل في مساحتها الخاصة، ساندوا الكيان بدعمكم المعنوي بكل ما تستطيعون.

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واختتم: "العالمي قوي ويعيش ضمن منظومة إدارية متزنة، وبملاءة مالية لا يتطرق لها الشك بإذن الله، بعض التفاصيل ستعرض في لقاء تلفزيوني قريب، والبعض في وقتها المناسب إن شاء الله، تفاءلوا بالخير تجدوه وأحسنوا الظن بالله".

يذكر أن العالمي يستعد لملاقاة الأهلي في 27 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن العدالة والأهلي أصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب.