كأس الخليج | بثنائية بيليه - شباب الأهلي يهزم النصر

رفاق بيليه يعززون صدارتهم للمجموعة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق شباب الأهلي الفوز أمام النصر بثنائية نظيفة، على ملعب استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي الإماراتي.

في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، تصدى أحمد شامبيه؛ حارس مرمى النصر، لتسديدة رائعة من لوفانور من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه مهند خميس؛ لاعب النصر، بعد اعتدائه بالضرب دون كرة على كارتابيا؛ لاعب شباب الأهلي، في الدقيقة 25، بينما اكتفى بإنذار الأخير.

تألق شامبيه تجدد في الدقيقة 36 بعدما تصدى لتسديدة بعيدة المدى بأقدام كارتابيا، نجح في إبعادها إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، افتتح محمد جمعة "بيليه"؛ لاعب شباب الأهلي، التهديف في اللقاء بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك يمين شامبيه.

وأضاف بيليه ثاني الأهداف في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة بأقدام ليفانور.

الفوز رفع رصيد رفاق بيليه إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الرابعة في المركز الرابع.