النصر يلتقي شباب الأهلي وديًا في دبي

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توصل النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي على إقامة مباراة ودية بينهما في دبي يوم الخميس القادم 28 نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية في السعودية والإمارات.

النصر سيُواجه الوحدة يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، فيما أنهى شباب الأهلي مبارياته في دور المجموعات من كأس الخليج العربي الإماراتي بالتعادل أمس مع خورفكان 0-0 وقد تأهل لربع النهائي.

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ولجأ الفريقان لتلك المباراة بعد توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الخليج العربي الإماراتي نظرًا لتراجع منتخبي السعودية والإمارات عن قرار هما الاعتذار عن بطولة كأس الخليج العربي وعودتهما للمشاركة في البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر القادم.

وقرر شباب الأهلي منح لاعبيه راحة لمدة يومين قبل عودتهم واستئناف التدريبات قبل 4 أيام من مواجهة النصر الودية، إذ يستعد الفريق للعب ضد الوحدة في قمة الجولة السابعة من الدوري الإماراتي والمقررة خلال يومي 10-11 ديسمبر القادم.

ومن المتوقع أن يمنح الجهاز الفني للنصر بقيادة روي فيتوريا اللاعبين راحة ليوم أو يومين عقب مواجهة الوحدة غدًا الأحد ومن ثم سيتوجه الفريق إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي في جبل علي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.