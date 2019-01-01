محمود خميس: لا يوجد فريق صعب على النصر في الدوري الإماراتي

خسر شباب الأهلي مباراة ديربي دبي أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، محمود خميس لاعب النصر يتحدث عقب الفوز

قال محمود خميس لاعب النصر أن بصمات المدرب الجديد كرونوسلاف يورتشيتش موجودة وواضحة على أداء الفريق، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على شباب الأهلي في خامس جولات دوري الخليج العربي.

وكان النصر قد افتتح مشواره مع يورتشيتش بالفوز على الوحدة في الجولة الماضية، وعزز سجله بهزيمة شباب الأهلي 1-0 مساء اليوم في ديربي دبي.

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وبدأ خميس تصريحاته بتوجيه الشكر لماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي على كلماته الجميلة خلال تصريحاته عقب اللقاء والتي بارك بها للنصر وأكد أن عودتهم لصالح المنافسة في الدوري الإماراتي.

ومن ثم قال حول اللقاء "أولًا أبارك للاعبي النصر، لأدائهم الجيد وروحهم القتالية، هذا ما كان ينقصنا في الفريق. حظ أوفر لشباب الأهلي، كان خصمًا قويًا. اليوم في الدوري لا يوجد هناك فريق صعب علينا حال لعبنا كل المباريات بنفس الروح والقتال، وتلك إن شاء الله تكون مجرد البداية".

وعن اختلاف أداء الفريق على مدار شوطي المباراة، قال محمود خميس "هذا هو عمل المدرب وأسلوبه التكتيكي، نحن نبدأ المباراة دون أن نعلم كيف سيلعب الخصم وكيف سيهاجمنا، نستغل الشوط الأول في قراءة المنافس ومن ثم نبدأ بمواجهته جيدًا في الفترة الثانية".