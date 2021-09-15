"النصر سيقيل مينيزيس خلال 48 ساعة رغم التأهل الآسيوي"

ساعات ستكون فارقة في مسيرة مينيزيس مع النصر

كشف الإعلامي أحمد الشمراني، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المدرب البرازيلي مانو مينيزيس مع نادي النصر، وذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

مينيزيس قاد النصر للفوز على تراكتور سازي الإيراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 بالبطولة القارية، باللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

الشمراني قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" المذاع عبر قناة الإخبارية السعودية: "قرار إقالة مينيزيس موجود حاليًا على طاولة رئيس النصر مسلي آل معمر.

الإعلامي الرياضي توقع أن يتم اتخاذ قرارًا بإقالة مينيزيس من تدريب النصر خلال الـ48 ساعة القادمة، بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به الفريق في مباراة تراكتور الإيراني.

وانتقد الشمراني بقوة مينيزيس، وأكد على أن النصر لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال مباراة تراكتور، حيث ظهر بلا هوية، وأن الانتصار جاء نظرًا لما يمتلكه اللاعبين من إمكانيات كبيرة.

وأشار أحمد الشمراني إلى أن النصر كان من الممكن أن يستقبل هدف التعادل في أي وقت، ولكن نجح اللاعبين بمجهودهم في إنهاء المواجهة بالانتصار.

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ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل 18 سبتمبر.

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