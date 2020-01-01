لا يتوقف .. النصر يستهدف لاعب وسط إنتر

صفقات العالمي متواصلة هذا الصيف

يبدو أن إدارة نادي النصرالسعودي بقيادة صفوان السويكت عازمة على إعادة الفريق لمنصات التتويج الموسم القادم، ولذا تمضي قدمًا في دعم صفوفه هذا الصيف بعدد من الصفقات الممتازة أبرزها عبد الفتاح عسيري وبيبي مارتينيز وعبد المجيد الصليهم.

ويدور الحديث حاليًا عن استهداف ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني، فيما كشف موقع توتوميركاتوويب الإيطالي عن سعي العالمي خلف لاعب وسط إنتر الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى كالياري.

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الموقع الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات أكد أن البلجيكي رادجا ناينجولان تلقى عرضًا من النصر للانضمام لصفوفه الموسم القادم، خاصة مع خروجه من حسابات ناديه ومدربه أنتونيو كونتي الراغب في التعاقد مع أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا يُجيد اللعب في كافة مراكز الوسط، ويمتلك القدرة كذلك على شغل مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ويمتلك قدرات ممتازة دفاعيًا وهجوميًا، وقد خاض مع كالياري الموسم الماضي في الدوري الإيطالي 26 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع مثلهم.