هل تستمع إدارة النصر للنصيحة؟

ملف بيتي مارتينيز أحد أهم الملفات العالقة والمطلوب حسمها بواسطة إدارة النصر قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، إذ مازال موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق للموسم الجديد محل جدل كبير.

مارتينيز تعرض لإصابة صعبة في الركبة أجبرته على إجراء جراحة في أبريل الماضي، وقد أعلن النادي آنذاك غيابه لمدة 6 أشهر، مما يعني عدم لحاقه بفترة الإعداد للموسم الجديد وكذلك بدايته.

ومازال النقاش دائرًا بين مسؤولي النصر واللاعب ووكيله حول الفترة القادمة، مع وجود 3 خيارات هي فسخ عقد اللاعب بالتراضي وإنهاء العلاقة معه، أو تأجيل قيد اللاعب لفترة القيد الشتوية مع الاستفادة خلال النصف الأول من الموسم بلاعب أجنبي مختلف، أو قيد اللاعب في القائمة وانتظاره حتى يتعافى تمامًا ويبدأ اللعب.

المصادر المتابعة أكدت أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تنتظر حاليًا التقرير الطبي للاعب لحسم موقفه من القيد في قائمة الفريق، لكن هاشم سرور نجم النادي السابق كشف عن رأي مختلف.

نجم وسط العالمي في نهاية السبعينات وبداية ثمانينات نصح الإدارة النصراوية بعدم انتظار التقرير الطبي وحذف اسم صانع الألعاب الأرجنتيني من قائمة الفريق والتعاقد بدلًا منه مع قلب دفاع أجنبي.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "نصيحتي لإدارة النصر ... ان تنسى التقرير الطبي لبيتي وتسجل قلب دفاع محله !".

أضاف "لدي خبرة كافية .... في إصابة اللاعب ولن يكون جاهزًا للعب والالتحام والاشتراك كما كان إلا الدور الثاني والله اعلم".

نصيحتي لادارة النصر ...

ان تنسى التقرير الطبي لبيتي

وتسجل قلب دفاع محله !

لدي خبرة كافية ....

في اصابة اللاعب ولن يكون جاهز للعب والالتحام والاشتراك كما كان إلا الدور الثاني والله اعلم ✋ pic.twitter.com/9fcNussigh — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 18, 2021

سرور أضاف في تغريدة أخرى "بيتي لاعب كبير وهدفي تسجيله في الفترة الشتوية، أفضل للاعب وللنصر. اللاعب عقدة طويل مع النصر والمحافظة عليه أمر مهم".

يُشار إلى أن النصر طلب رسميًا التعاقد مع مدافع الزمالك "محمود حمدي الونش" بالإعارة أو الانتقال نهائيًا، إلا أن الرد المصري جاء بالرفض والتمسك باللاعب.