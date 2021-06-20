"أحذر إدارة النصر، لن يأتي لاعب مثل بيتروس أبدًا"

بيتروس قريب من الرحيل عن النصر

مازالت ردود الفعل تجاه قرار النصر قبول العرض المقدم من اتحاد كلباء للتعاقد مع نجم الوسط بيتروس متواصلة، وكان آخرها من الناقد الرياضي خالد الشعلان خلال تصريحاته مع برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 سبورت السعودية.

المصادر الصحفية أفادت أن النصر وافق على التخلي عن بيتروس واشترط موافقته على الرحيل لإتمام الصفقة، وأضافت أن راتب اللاعب الكبير في السعودية قد يُعيق انتقاله لدوري الخليج العربي.

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جماهير النصر والعديد من النقاد النصراويين أبدوا اعتراضهم على ذلك القرار من إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، وقد انضم لهم الشعلان الذي أكد أن النادي العاصمي لن يستطيع تعويض بيتروس أبدًا.

إذ قال "لا أعلم شيئًا عن موضوع بيتروس، لكن ما أستطيع قوله أن هذا اللاعب صنع فارقًا كبيرًا في وسط ملعب النصر مما جعله أحد أفضل اللاعبين الأجانب خلال السنوات الأخيرة في الدوري السعودي".

"بيتروس نجح كذلك في جذب أنظار المنافسين وجعلهم يُراقبونه في الملعب وخارجه، حتى أنه خطف الأنظار من جميع النقاط الأخرى الخاصة بالفريق، هذا بجانب جودته الفنية والبدنية".

تابع "بيتروس يتقاضى شهريًا 1.2 مليون ريال تقريبًا، التخلي عنه يعني ضم لاعب مثله أو أفضل، وإلا لن تحتمل إدارة النصر انتقادات الجمهور لها إن أقدمت على تلك الخطوة ولم تنجح في ضم لاعب جيد، ولذا أفضل بقاء بيتروس مع الفريق حتى يتفادى النادي تلك المخاطرة".

خالد الشعلان : الكاميرات كانت تلاحق لاعب النصر بيتروس "المثير".

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/309Qc97q8O — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2021

وأتم الشعلان "أختم بالتأكيد على أنه لن يأتي لاعب أبدًا مثل بيتروس سواء فنيًا أو بحجم إثارته للخصوم".

صاحب الـ32 عامًا الذي ارتدى القميص الأصفر قادمًا من ساوباولو خلال صيف 2018 يُعد من العناصر الرئيسية في الفريق، وقد خاض معه 26 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، وقد لعب اللاعب دورًا مؤثرًا ومباشرًا في تتويج الفريق بالدوري السعودي موسم 2018-2019.