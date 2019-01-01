رئيس النصر السابق يتمنى التوفيق لأوراوا أمام الهلال

الهلال يستقبل نادي أوراوا يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

عاد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق لتصريحاته المُثيرة مُجددًا، وذلك بسبب تصريح مستفز تجاه نادي الهلال السعودي قبل مواجهة أوراوا ريدز الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا.

جماهير كرة القدم السعودية تداولت مقطع فيديو قصير لرئيس العالمي السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُعلن فيه دعمه للفريق الياباني أمام الهلال.

آل سويلم قال مقطع الفيديو الذي انتشر له في الوسط الرياضي: "مبروك الفوز للنصر وعقبال الدوري والكأس، وبالطبع أتمنى الفوز لأوراوا".

الهلال يستقبل نادي أوراوا يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري باليابان.

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يُذكر أن نادي النصر نجح اقتناص ثلاث نقاطٍ غالية من نظيره الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليتساوى في عدد النقاط مع نادي الهلال.