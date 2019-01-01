النصر

النصر يفوز على ساكفنيز البرتغالي بأول تجاربه الودية

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النصر يحقق الفوز في أول تجربة ودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق فريق نادي النصر السعودي، الفوز على ساكفنيز البرتغالي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المعسكر الإعدادي للفريق المقام بالبرتغال.

النصر يقيم معسكرًا في البرتغال خلال الوقت الحالي، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

فيتوريا بدأ الشوط الأول بتشكيلته الأساسية، والتي شهدت تواجد اللاعبين الأجانب، من أجل تجربتهم.

وسجل الهدفين الأول والثاني اللاعب جوليانو دي باول، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية.

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وفي الشوط الثاني، دفع فيتوريا بتشكيلة مغايرة للشوط الثاني، لمنح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة، ليسجل خلاله عبد الله آل سالم الهدف الثالث.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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