رينارد يظهر في مواجهة النصر والسد.. ويحضر لمعسكر السعودية

رينارد تولى تدريب المنتخب السعودي مؤخرًا عقب رحيله عن المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في لقاء النصر والسد القطري ضمن مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد حقق الفوز على السد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على ملعب الأول بالسعودية، بهدفين مقابل هدف، حيث تعد نتيجة مقلقة بالنسبة للعالمي.

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وظهر رينارد في مدرجات ملعب "الملك فهد الدولي"، لمتابعة لاعبي النصر من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد توليه تدريب الأخضر رسميًا.

واصطحب رينارد خلال اللقاء مساعديه من أجل تسجيل بعض النقاط الهامة بشأن اللاعبين السعوديين المتواجدين في صفوف النصر.

ومن المقرر أن يعلن رينارد قائمة المنتخب السعودي استعدادًا للتوقف الدولي المقبل، لخوض بعض المباريات الودية عقب نهاية الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان رينارد قد تولى تدريب المنتخب السعودي عقب رحيله عن تدريب المغرب عقب الخروج المفاجيء من كأس الأمم الإفريقية.