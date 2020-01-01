مفاجأة .. نجم الهلال الأسبق مرشح لخلافة فيتوريا بالنصر
فجر سعد آل مغني؛ عضو الشرف السابق بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول المرشح لخلافة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للعالمي.
إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، كانت قد أعلنت مساء أمس الأحد، فسخ عقد فيتوريا بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية مدة التعاقد بموسم ونصف.
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وأوضح آل مغني أن سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي ورئيسه الأسبق، مرشح لتولي المسؤولية الفنية للنصر، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتقد المشرف السابق كلم الاداره يقول تبون اكلم سامي الجابر يدرب النصر الى نهاية الموسم قابل للتجديد، واعتقد فيه اجتماع اليوم بخصوص هذا الموسم للمناقشه".
وأضاف: "تبون اروح في اوبر لمسجد الراجحي واصلي ركعتين واخذ المصحف واحلف ان اسم سامي الجابر مطروح يدرب النصر".
اعتقد— سعد آل مغني (@SAADmughni) December 28, 2020
المشرف السابق
كلم الاداره
يقول تبون اكلم سامي الجابر
يدرب النصر الى نهاية الموسم
قابل للتجديد
واعتقد فيه اجتماع اليوم بخصوص هذا
الموضوع للمناقشه
🎤
فيتوريا تمت إقالته بعدما احتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.
وبشكل عام، خاض البرتغالي 86 مباراة مع العالمي، حقق الفوز في 54 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة أخرى.
وقاد فيتوريا النصر للتتويج بطلًا للدوري المحلي موسم 2018-2019، بعد غياب سنوات، بجانب وصوله لدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.