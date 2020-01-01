فيتوريا يؤكد على أهمية التدريب الخططي للمدربين السعوديين

مدرب النصر يحاضر السعوديين

القى البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أمس السبت، محاضرة فنية على المدربين السعوديين، بقاعة المؤتمرات، بحضور تركي السلطان؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية، ويحيى شريف؛ مدير التعليم بالاتحاد، بجانب عدد من المدربين الوطنيين.

المحاضرة تحدث بها المدرب البرتغالي عن عدة جوانب منها فلسفته في التدريب، كما تحدث عن النقاط التي تحدد مستوى المدرب، بالإضافة إلى ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي، موضحًا أن التدريب سابقًا كان يعتمد على الجوانب اللياقية إلا أنه يرى أن التدريب الخططي يعتبر أكثر أهمية، نظرًا لأن من خلاله تتطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.

ونصح مدرب العالمي مدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين وفتح باب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات.

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مدرب الفريق العاصمي دخل في نقاش وحوار مع المدربين في نهاية المحاضرة، حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بالجوانب الفنية.

من جانبه، قدم تركي السلطان في النهائية درع الاتحاد السعودي لفيتوريا، مقدمًا له الشكر على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

يذكر أن النصر تعادل أول أمس الجمعة، أمام الاتحاد بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا التعادل خسر العالمي الصدارة، إذ انقض عليها الهلال متفوقًا بفارق الأهداف، ولكل منهما 30 نقطة، أمام العميد فيحل بالمركز الـ13 برصيد 14 نقطة.