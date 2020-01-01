فيتوريا في ورطة .. 11 لاعبًا يغيبون عن مواجهة الشباب

العالمي لم ينتصر منذ بداية الموسم الجاري

وجد الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نفسه في ورطة قبل ساعات من مواجهة الشباب، إذ أنه فقد عديد من لاعبيه الأساسيين، لأسباب مختلفة.

العالمي يحل ضيفًا على الليث الأبيض في تمام الساعة الثامنة و50 دقيقة، من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتخسر كتيبة فيتوريا في المباراة خدمات سبعة من اللاعبين، على إثر إصابتهم بفيروس كورونا، هم: عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، عبد الله الخيبري، يحيى الشهري، وليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري.

وهناك أربعة آخرون يغيبون لعدم اكتمال شفائهم من الإصابات المختلفة، هم: نور الدين أمرابط، مايكون بيريرا، سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد.

فيتوريا قام خلال مران الأمس باستدعاء ثلاثة من لاعبي درجة الشباب، للدخول في معسكر المباراة، في محاولة لتعويض الغيابات، هم: محمد رمان، خليل عبسي وسلطان العنزي.

ويحتاج العالمي للفوز بشدة في هذه المباراة، بعدما استهل الموسم بهزيمتين أمام الفتح (2-1)، وأمام التعاون (1-0)، ففي حال خسارته الليلة ستكون المرة الأولى التي يُهزم في أول ثلاث جولات بموسم بدوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الـ14 في جدول الترتيب دون أي نقاط، رفقة العين وضمك فقط، هم من لم يحصدوا أي نقاط حتى الآن.