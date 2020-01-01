النصر دون أجانب - أداء جيد ولكن دون ألقاب

النصر يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية أكثر من رائعة وقادرة على قيادة الفريق للفوز في أي مباراة

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين 7 لاعبين في قائمة كل فريق، وهو ما يُضيف قوة كبيرة لهذه الفرق وللبطولة بشكل عام وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الموسم الأخيرة في المسابقة.

ويمتلك نادي النصر بين جدرانه نماذج أكثر من رائعة للاعبين الأجانب أصحاب الإمكانيات الفنية الخاصة، بل وهناك البعض يُمكن مقارنته بالأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

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وتتمثل عناصر النصر الأجنبية في : (براد جونز – مايكون – بيتروس – جوليانو – نور الدين أمرابط – أحمد موسى – عبدالرزاق حمد الله).

وبالتأكيد عند مراجعة هذه الأسماء ستتأكد أن النصر يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية أكثر من رائعة وقادرة على قيادة الفريق للفوز في أي مباراة.

ويكفي القول أن العالمي يمتلك بين صفوفه ثنائية رائعة تتمثل في عبدالرزاق حمد الله الهداف صاحب المهارات الخاصة، بجانب مواطنه نور الدين أمرابط.

ويترجم تواجد هؤلاء اللاعبين مكانة النصر، الذي حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ومازال يُنافس على لقب الموسم الحالي حيث يحتل وصافة الترتيب قبل 8 جولات من النهاية.

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ورغم ذلك هل تخيلت يومًا تشكيل النصر بدون المحترفين الأجانب ..

تشكيل النصر بدون اللاعبين الأجانب

حراسة المرمى : وليد عبدالله

خط الدفاع : سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبدالله مادو – عبدالرحمن العبيد

خط الوسط : عبدالعزيز الجبرين – عبدالله الخيبري – عوض خميس – يحيى الشهري

خط الهجوم : فراس البريكان – عبدالفتاح آدم

جوانب التأثر

بالتأكيد هناك فرق كبير جدًا بين تشكيل النصر بحضور الأجانب وفي غيابهم، حيث يُعد العنصر الأجنبي هام جدًا في صفوف الفريق، ومتواجدين في جميع خطوط الفريق.

بداية من حراسة المرمى فيسيطر عليها الحارس الأسترالي جونز، ثم خط الدفاع الذي يؤمنه البرازيلي مايكون بشكل ثابت.

أما خط الوسط فيسيطر عليه الأجانب بشكل تام بتواجد بيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط، وكذلك الأمر في الهجوم في تواجد أحمد موسى وعبدالرزاق حمد الله.

ولكن كل هذا الأمر لا يُقلل من اللاعبين المحليين، فقد ظهروا بشكل جيد في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بغياب الكثير من العناصر الأجنبية، وقدموا مباريات جيدة، ورغم ذلك انتصر المنطق في النهاية بعدم القدرة على المنافسة قاريًا بدون عناصر أجنبية مميزة.