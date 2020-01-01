معضلة في قائمة النصر الآسيوية

روي فيتوريا لن يتمكن من الاستفادة من أربعة لاعبين في آسيا

وضعت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، النصر أمام أزمة في قائمته بدوري أبطال آسيا، تمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

لجنة الاحتراف حدد بداية سوق الانتقالات الصيفية للموسم المقبل من الأول من سبتمبر، أي قبل عشرة أيام من نهاية الموسم الجاري، الذي يعود للانطلاق في الرابع من أغسطس.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العالمي وقعت في أزمة بقائمتها الآسيوية، إذ يُحتم عليها إرسال قائمة من 30 لاعبًا قبل أول مباراة بسبعة أيام، في الوقت الذي تعود به مباريات دوري الأبطال في 14 سبتمبر المقبلة، بينما ينتهي الدوري السعودي في العاشر من الشهر نفسه.

مصادر الصحيفة أوضحت أن الأزمة تكمن في كون النصر سيحرم من صفقاته الجديدة التي أبرمها في يناير الماضي، ومن المقرر أن تنضم له رسميًا في الصيف المقبل، وهم عبد المجيد الصليهم، أمين بخاري، سامي النجعي وعبد الله العويشير، إذا قاموا بتمديد عقودهم مع فرقهم الحالية، فلن يتمكن العالمي من قيدهم بقائمته إلا بعد العاشر من سبتمبر.

وتسعى إدارة النادي العاصمي برئاسة صفوان السويكت إلى إجراء محاولات مع لجنة الاحتراف لتقديم موعد القيد الصيفي إلى منتصف أغسطس المقبل.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن السد القطري محتل الصدارة، بينما يأتي سباهان أصفهان في المركز الثالث بثلاث نقاط، يليه العين الإماراتي دون أي نقاط.