استبعاد الوافد الجديد .. النصر يرفع قائمته الآسيوية

العالمي يخوض مباراته الأولى بعد العودة في 15 من سبتمبر الجاري

رفع النصر السعودي اليوم الثلاثاء، قائمة فريقه النهائية، التي ستخوض دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الذي يعود من جديد في منتصف سبتمبر الجاري.

البطولة الآسيوية كانت قد تأجلت لأشهر، بعد توقف النشاط الرياضي في العالم أجمع، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها تعود من جديد بنظام البطولة المجمعة، وتستضيفها دولة قطر.

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اليوم الثامن من سبتمبر هو المهلة الأخيرة للعالمي للتعديل على قائمته، إذ يسمح الاتحاد القاري للأندية بالتعديل على القوائم قبل أول مباراة بسبعة أيام.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، قام بقيد الرباعي؛ الأسترالي براد جونز، البرازيلي مايكون بيريرا، الأرجنتيني جونزالو مارتينيز والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما جاء على رأس المستبعدين الوافد الجديد الكوري الجنوبي كيم جيم سو.

العالمي يعود لاستئناف مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في قطر، في 15 من الشهر الجاري، إذ يلاقي سباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثالثة.

كتيبة فيتوريا تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن السد القطري؛ صاحب الصدارة، بينما يحل الفريق الإيراني ثالثًا بثلاثي نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي دون أي نقاط.