النصر يحتج على مواعيد مبارياته في دوري أبطال آسيا

النصر يستضيف مجموعته في البطولة القارية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن احتجاج نادي النصر لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم على مواعيد مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري.

وصيف الدوري السعودي للموسم الماضي سيستضيف مجموعته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا على ملعبه مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض بدءًا من 15 أبريل الجاري، والتي تضم معه السد القطري والوحدة الأردني والمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

النصر أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضه إقامة مبارياته عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية نظرًا لضيق الوقت في رمضان، وقد طلب تأجيلها إلى الساعة العاشرة.

يُشار إلى أن الهلال والأهلي يستضيفان كذلك مجموعتيهما في دوري أبطال آسيا، فيما الوحدة سيلعب أولًا مباراة تأهيلية لدور المجموعات ضد القوة الجوية العراقي ومن ثم حال تأهله سيخوض مرحلة المجموعات في الإمارات.

الاتحاد الآسيوي ونظرًا لظروف جائحة كورونا والإجراءات المتبعة دوليًا لتفادي الإصابة بالفيروس كان قد قرر إقامة دور المجموعات بنظام الدورة المجمعة، وقد حدد الأندية الشهر الماضي التي ستستضيف المجموعات.