العقوبات تتوالى على النصر .. قرارات جديدة ضده من الاتحاد الآسيوي

العالمي خالف البروتوكولات خلال دوري أبطال آسيا 2020

توالت العقوبات على نادي النصر السعودي في الفترة الأخيرة سواء من اتحاد الكرة المحلي أو الاتحاد الآسيوي، على إثر مخالفته لعدد من البروتوكولات المتعارف عليها.

غرامة مالية كبيرة أوقعها الاتحاد السعودي على العالمي اليوم الأربعاء (طالع التفاصيل)، وأكملها الاتحاد الآسيوي بعقوبة جديدة.

قرر الاتحاد القاري توقيع غرامة مالية على النصر قدرها 10 آلاف دولار، لعدم حضور لاعبه أسامة الخلف، للمقابلة التليفزيونية عقب مواجهة برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري الأبطال، بجانب 12.5 ألف دولار آخرين، لعدم حضور الجهاز الفني للمؤتمر الصحفي عقب المباراة.

المزيد من الفرق

بينما غُرم العالمي 10 آلاف دولار، لعدم حضور مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، المقابلة التليفزيونية عقب مواجهة التعاون في دور الـ16، و12.5 ألف دولار لغياب الجهاز الفني عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وآخر العقوبات جاءت لعدم حضور اللاعب سلطان الغنام، للمقابلة بعد مواجهة الأهلي، في دور ربع النهائي، وقدرها 22.5 ألف دولار.

يذكر أن العالمي كان قد ودع البطولة من دور نصف النهائي، بعدما تلقى الهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الاتحاد الآسيوي قد فرض قبل أيام غرامات مالية على النصر، على إثر مخالفات أخرى خلال دوري الأبطال كذلك. (طالع التفاصيل)