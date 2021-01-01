نداء للقيادة الرياضية .. "تدخلوا لحماية النصر من خطر كبير"

العالمي تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال

ناشد الإعلامي سلطان الحارثي، القيادة الرياضية في المملكة السعودية بضرورة التدخل لإثناء إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن قرارها بشأن مباريات دوري أبطال آسيا.

قبل سنوات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة المباريات السعودية الإيرانية على أرض محايدة، نظرًا للخلافات السياسية المشتعلة بين البلدين، مما يشكل خطرًا على البعثات الرياضية.

لكن تم التراجع عن القرار بعد ذلك، إذ لعبت الأندية الإيرانية بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنسخة 2021 من البطولة بالأراضي السعودية.

النصر في خطر:

وكتب الحارثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حينما قرر الاتحاد الآسيوي عدم لعب الفرق السعودية في إيران كان هذا القرار لعدم قدرة إيران على حماية البعثات السعودية!!، الآن يرفض النصراويون فكرة اللعب على أرض محايدة لأن فريقهم يلعب داخل الوطن".

وأضاف: "أتمنى تدخل القيادة الرياضية لحل هذه الاشكالية فمغادرة فريق سعودي لإيران فيه خطر".

حينما قرر الاتحاد الآسيوي عدم لعب الفرق #السعودية في #إيران كان هذا القرار لعدم قدرة إيران على حماية البعثات السعودية!!

الآن يرفض النصراويون فكرة اللعب على أرض محايدة لأن فريقهم يلعب داخل الوطن ولكن أتمنى تدخل القيادة الرياضية لحل هذه الاشكالية فمغادرة فريق سعودي لإيران فيه خطر — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) May 2, 2021

أزمة الأندية الإيرانية:

قبل انطلاق دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأبطال، وبعد أن تم الإعلان عن استضافة السعودية لمباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، اعترضت الأندية الإيرانية، إذ يقطع الاستقلال في مجموعة الأهلي، وفولاد بمجموعة النصر.

الأندية الإيرانية اعترضت على اللعب بالمملكة، لكن قوبل اعتراضها بالرفض التام من قبل الاتحاد القاري، الذي أكد أنه اختار المملكة وفقًا لمعايير محددة. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إقامة مباريات كل مجموعة ببلد واحد بنظام البطولة المجمعة، في محاولة للتغلب على انتشار فيروس كورونا في العالم.

النصر في دوري أبطال 2021:

النصر حسم تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال قبل أيام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي غادر المنافسات.

ومن المقرر أن يواجه العالمي في دور الـ16 فريق تركتور الإيراني، في 13 من سبتمبر المقبل.