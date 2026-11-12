النصر يوافق على التخلي عن محترفه في "الشتوية".. بشرط!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

جديد البيت النصراوي..

إعلان

يبدو أن عملاق الرياض النصر، يتجه لـ"التخلي" عن أحد لاعبيه الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

النصر يخضع لـ"الرقابة المالية المشددة"، منذ صيف عام 2026؛ وهو الأمر الذي حد من قدرته على التحرك بحرية في سوق الانتقالات، وتجديد عقود بعض لاعبيه.

وحسب المؤشرات الحالية؛ فإن أزمة "الرقابة المالية المشددة" على النصر، ستظل مستمرة في الميركاتو الشتوي القادم.

* محترف النصر يقترب من الرحيل.. ولكن!

وفي هذا السياق.. كشفت قناة "الرابعة الرياضية" عن اقتراب رحيل متوسط الميدان العراقي حيدر عبدالكريم عن النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

إعلان إعلان

القناة العراقية أشارت إلى أن نادي الاتفاق، فتح باب التفاوض مع النصر حاليًا؛ من أجل التعاقد مع حيدر، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

مواضيع ذات صلة

وأوضحت القناة أن الإدارة النصراوية، ترحب بانتقال النجم العراقي إلى الاتفاق، في الميركاتو الشتوي القادم؛ ولكن لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، للأسباب التالية:

- أولًا: حصول اللاعب على دقائق لعب؛ تساعده على التطور فنيًا وتكتيكيًا، في ظل صعوبة لعبه مع الفريق النصر الأول.

إعلان

- ثانيًا: التخلي عن اللاعب نهائيًا في الميركاتو الشتوي، لن يكون الخيار الأفضل للنصر؛ خاصة أن ناديه السابق يمتلك نسبة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

وأكدت القناة العراقية أن الزوراء، وهو نادي حيدر السابق؛ لديه حق في الحصول على نسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بناءً على الاتفاق المبرم مع النصر في يناير 2026.

إعلان

* مشوار حيدر مع نادي النصر

تعاقد النصر مع حيدر عبدالكريم في يناير 2026، قادمًا من فريق الزوراء الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ حتى 30 يونيو من عام 2028.

ولم يحصل حيدر على فرصته كاملة مع فريق النصر الأول لكرة القدم، منذ التعاقد معه في يناير 2026؛ حيث شارك في 3 مباريات فقط، بإجمالي 84 دقيقة لعب، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بينما لم يلعب أي لقاء رسمي معه في العام الرياضي الحالي.

إعلان

لكن.. النجم العراقي يشارك مع فريق النصر تحت 21 عامًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ حيث أظهر جودة فنية عالية للغاية، في كثير من المباريات.

وسجل حيدر هدفًا في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك في مباراة الفوز (4-0) ضد نادي الجبلين، ضمن منافسات الجولة الثانية.

إعلان

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز التاسع" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين خلال 8 مباريات، مع امتلاكه لقاءين مؤجلين.