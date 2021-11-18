"النصر تعاقد مع بيدرو لأنه فاز على الهلال بخماسية فقط"

يرى الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن قرار نادي النصر بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للفريق، كان خاطئًا، وأنه لا يوجد سبب مقنع للتعاقد معه.

النصر أعلن مؤخرًا عن فسخ التعاقد مع بيدرو إيمانويل، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته، حيث ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد الهلال، وتلقى خسارتين وتعادل ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الجاسر قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية: "من الصعب الجزم بأن النصر فقد المنافسة، ولكن هناك مؤشرات تقول أنه سيعود للمنافسة، وبحث النادي عن مدرب في الجولة 12، هذا الوضع يتحمله الإدارة النصراوية".

الناقد الرياضي تابع: "تحدثت قبل ذلك عن التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدرب منذ أن غادر فريق التعاون، لم ينجح في أي محطة، ذهب إلى العين الإماراتي وفشل، وأيضًا ألميريا الإسباني وفشل، وذهب لفريق ثالث وفشل".

واستطرد قائلًا: "تعاقد نادي النصر مع بيدرو لم يكن بالقرار الصحيح، الشيء الوحيد الذي دفع إدارة العالمي للتعاقد معه، هو فوزه رفقة التعاون على الهلال بخماسية، والجميع كان يعلم بأن هذا الانتصار جاء بسبب وضعية الزعيم وقتها".

وكان بيدرو قد حقق الفوز على الهلال رفقة نادي التعاون بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019.

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ورحل بيدرو عن تدريب التعاون بعد موسم ناجح قدمه، حيث توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، واحتل المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، خلف النصر المتصدر والهلال الوصيف.