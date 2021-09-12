الفريق الإيراني يصل للدوحة غدًا لمواجهة النصر

يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح نادي تراكتور الإيراني أي استثناءات قبل مواجهة النصر السعودي في البطولة القارية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

العالمي من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني، بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة"، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

طلبات سابقة لتراكتور مرفوضة من الاتحاد الآسيوي:

النادي الإيراني بعدما مر بظروف صعبة، نظرًا لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، ولم يتبق في قائمته القارية سوى 12 لاعبًا، في الوقت الذي يحتاج إلى 13 لاعب لاكتمال النصاب القانوني للمباراة، خاطب الاتحاد الآسيوي لتأجيل مواجهة النصر أو اعتباره منسحبًا من البطولة، وهو ما قوبل بالرفض.

عاد تراكتور وطلب السماح له بضم لاعبين شباب للقائمة بدلًا من المصابين، في محاولة لاكتمال نصاب المباراة، لكن كذلك لم يتم السماح له بذلك.

ما هو الطلب الجديد المرفوض لتراكتور؟

محمد قنبري؛ لاعب تراكتور، أعلن اكتمال شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع ناديه لمخاطبة الاتحاد الآسيوي، لطلب ضمه لقائمة المباراة، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض، لانتهاء موعد إرسال القائمة.

وقال قنبري، في تصريحات نقلها الصحفي داوود إجديري: "أصبت بكورونا قبل أسبوعين، لذلك لم يتم قيدي في قائمة مواجهة النصر، لكنني تعافيت في الأسبوع الماضي".

وأضاف: "النادي خاطب الاتحاد الآسيوي لضمي للقائمة، لكن تم رفض الطلب، لأن موعد إرسال القائمة قد انتهى".

شفاء لاعبين ومدير فني جديد بتراكتور:

في 48 ساعة، تقدم فراز كمالوند؛ المدير الفني لتراكتور، باستقالته من تدريب الفريق، اعتراضًا على المشكلات الكثيرة التي يمر بها الفريق في هذه الفترة المهمة.

وعقب ساعات من الاستقالة، أعلن النادي الإيراني عودة مدربه السابق فيروز كريمي لإدارة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

أوضاع مصابي الفريق كذلك في تحسن، حيث أعلن النادي اكتمال شفاء الثنائي محمد خرم الحسيني وعلي فتحي، وجاهزيتهم لخوض المباراة.

فيما لم يصب أي فرد جديد من القائمة المرسلة، بكورونا أو أي إصابات عضلية، لتتجه البعثة إلى الدوحة غدًا الأحد، في وضع أفضل مما كانت عليه في الأيام الماضية.

اقرأ أيضًا..

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود