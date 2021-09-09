مسلي آل معمر يعدد ظروف فريقه الصعبة قبل المباراة الآسيوية المصيرية

لا يعبأ مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، ببيانات منافسه تراكتور الإيراني، مؤكدًا أن فريقه أيضًا يمر بظروف صعبة، لكنه سيكون جاهزًا للمباراة.

العالمي من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

تراكتور وأوضاع غير مستقرة:

النادي الإيراني يمر حاليًا بعدة أزمات، كانت البداية بغضب الجماهير من مجلس الإدارة، مما أدى لرحيل رئيس النادي، ثم تلتها أزمة ضرب فيروس كورونا للفريق.

بالأمس، أصدر تراكتور بيانًا رسميًا يطلب خلاله تأجيل مواجهة النصر، لعدم اكتمال قائمته بالعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء، إذ أن هناك 12 لاعبًا فقط جاهزين، فيما تتطلب القائمة 13 لاعبًا كحد أدنى. (طالع التفاصيل)

ولم يصدر الاتحاد القاري أي رد فعل حول الخطاب، في إشارة قوية على خوض المباراة في موعدها الطبيعي.

وعاد النادي الإيراني ليؤكد أنه طلب من الاتحاد الآسيوي ضم لاعبين شباب إلى القائمة بدلًا من المصابين إلا أنه شدد على أنه في حال الرفض، فإن الفريق سيتجه للدوحة بشكل طبيعي لخوض المباراة باللاعبين المتاحين. (طالع التفاصيل)

كيف علق رئيس النصر على الأزمة؟

يعتقد مسلي آل معمر أن تراكتور يحاول إلهاء النصر عن المباراة، وكل ما يقوم به خديعة، فقام هو الآخر برصد مشكلات فريقه.

وكتب آل معمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت وسم "تراكتور يخدر النصر": "رغم ظروف الإصابات والإيقافات سنكون جاهزين للمواجهة، عبد الإله العمر تعرض للإصابة في مباراة الأخضر أمام عمان، إصابة عبد المجيد الصليهم، تاليسكايخضع لبرنامج علاجي".

وأضاف: "إيقافات حمدالله، مادو، لاجامي، قيمة هؤلاء اللاعبين عالية .. لكن البدلاء مميزون أيضا".

رغم ظروف الإصابات والإيقافات سنكون جاهزين للمواجهة.



عبدالإله العمري تعرض للإصابة في مباراة الأخضر أمام عمان.

إصابة عبدالمجيد الصليهم

تاليسكايخضع لبرنامج علاجي



إيقافات

حمدالله

مادو

لاجامي



قيمة هؤلاء اللاعبين عالية .. لكن البدلاء مميزون أيضا.



#تراكتور_يخدر_النصر — مسلي آل معمر (@musalli9) September 9, 2021

كيف تأهل النصر وتراكتور لدور الـ16؟

النسخة الحالية من دوري الأبطال أقيم دور المجموعات بها بنظام البطولة المجمعة، واستضاف النصر مباريات المجموعة الرابعة، على أن يصعد أول كل مجموعة وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

العالمي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي حل وصيفًا وودع المنافسات.

أما تراكتور فصعد كأفضل ثانٍ عن المجموعة الثانية بعدما جمع عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة الإماراتي، الذي احتل الصدارة.

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