الكرة السعودية ستخسر موهبة مميزة

حذر الإعلامي الرياضي نايف الروقي من خسارة الكرة السعودية لموهبة نادرة بنادي النصر، بعدما تعاقد العالمي مع صفقات مميزة في مركزه، على رأسها البرازيلي أندرسون تاليسكا.

العالمي كان قد تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من جوانجزو الصيني، بدعم من الأمير خالد بن فهد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد تعاقد النصر مع تاليسكا والأوزبكي ماشاريبوف وتواجد الارجنتيني بيتي مارتينيز، لم يعد هناك فرصة للموهوب والأمل القادم للكرة السعودية خالد الغنام للمشاركة إلا في التدريبات".

وأضاف: "الغنام موهوب ويحتاج للمشاركة باستمرار حتى لا يفقد ثقته بنفسه وتخسر كرتنا موهبة نادرة".

بعد تعاقد #النصر مع #تاليسكا والأوزبكي ماشاريبوف وتواجد الارجنتيني بيتي مارتنيز لم يعد هناك فرصة للموهوب والأمل القادم للكرة السعودية خالد الغنام للمشاركة إلا في التدريبات.

الغنام موهوب ويحتاج للمشاركة باستمرار حتى لا يفقد ثقته بنفسه وتخسر كرتنا موهبة نادرة.#روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@NAIFALROQE) June 9, 2021

النصر ضم ماشاريبوف في يناير الماضي، لكن اضطر لإعارته لشباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر، بعدم قرار منعه من إبرام صفقات جديدة، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أما الغنام فقد شارك الموسم المنقضي في 30 مباراة مع العالمي في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

فيما غاب بيتي عن النصر منذ أواخر مارس الماضي، بعد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، مما استدعى إجرائه عملية جراحية، يغيب على إثرها لمدة ستة أشهر.