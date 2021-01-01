طريقة هورفات لم تُرضِ بيتي .. جلسة خاصة بين الثنائي والأخير يستجيب لطلب اللاعب

النصر يستعد لمواجهة القادسية غدٍ الخميس

لم يتمكن الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر السعودي، من التأقلم على طريقة الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، التي يعتمد عليها في المباريات، لذلك طلب الاجتماع بمدربه على هامش المران.

هورفات تولى المسؤولية الفنية للعالمي في البداية بشكل مؤقت، خلفًا للمقال البرتغالي روي فيتوريا، لكنه سار بشكل جيد مع الفريق، ليقرر مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللاعب الأرجنتيني أكد لهورفات أنه يفضل اللعب في الجانب الأيمن من وسط الملعب، وليس في مركزي صانع الألعاب أو الوسط الأيسر، الذي يفضل المدرب الدفع به في أحدهما.

وأوضحت الصحيفة أن الكرواتي اجتمع مع بيتي لمناقشة الأمر وبالفعل قرر منحه الفرصة في الوسط الأيمن، إذ كانت البداية في المناورة بمران أمس الثلاثاء بين الفريق الأساسي والرديف.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للنصر في صيف عام 2020، وشارك الموسم الجاري في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، والتعادل في أربع، والهزيمة في سبعة لقاءات أخرى.

وتستعد كتيبة هورفات لمواجهة القادسية، غدٍ الخميس، ضمن الجولة 19، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.